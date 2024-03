Narni: il Gandhi alla finale nazionale con la gara a squadre di matematica

La seconda parte della 15esima edizione della Giornata della scienza si è svolta venerdì con gara a squadra di matematica ‘I matematti’, al palazzetto dello sport dell’istituto Gandhi di Narni, tra le rappresentative di 15 scuole provenienti dalle province di Terni, Perugia, Roma e Viterbo per selezionare le squadre che parteciperanno alla gara nazionale.

I premiati

Quest’anno ha vinto la squadra del liceo scientifico Alessi di Perugia, al secondo posto la squadra dei ‘padroni di casa’ del Gandhi e al terzo quella del liceo scientifico Righi di Roma. Le prime tre squadre classificate si sono qualificate per la gara nazionale di Cesenatico del prossimo 3 maggio, ma potrebbero essere effettuati dei ripescaggi, se si qualifica in un’altra sede la prima squadra della stessa scuola. Il pubblico sugli spalti ha seguito la gara, grazie al maxischermo su cui era proiettata in tempo reale la classifica. Alle 17 nell’aula magna dell’istituto si è tenuta la premiazione: i primi classificati hanno ricevuto ciascuno uno smartwatch, ogni membro della squadra al secondo posto ha vinto degli auricolari bluetooth e ciascun componente della squadra al terzo posto ha ricevuto un portachiavi con cavetti multipresa. Da quest’anno il Gandhi ha offerto dei premi speciali per i componenti della migliore squadra non umbra oltre le prime tre (liceo scientifico Ruffini di Viterbo al quarto posto) e della migliore compagine di una scuola diversa dal liceo scientifico (l’Itt Allievi-SAngallo di Terni, undicesima), ha offerto inoltre dei gadget personali a tutti i membri delle altre squadre partecipanti.