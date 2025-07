Prende forma il ‘nuovo’ Moreno Gubbiotti di Narni per ospitare la serie A femminile di calcio, con protagonista la Ternana Women. C’è stata una visita tecnica per il collaudo da parte del responsabile della Federazione: focus in particolar modo sull’impianto di illuminazione.

Tra gli interventi più rilevanti – spiega la società – spiccano quelli relativi al terreno di gioco, completamente rivoluzionato per raggiungere lo standard Uefa quality pro, indispensabile per poter ospitare le gare della massima serie femminile. «Abbiamo realizzato un intervento estremamente significativo – spiega l’amministratore delegato Paolo Tagliavento – e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. L’impianto ora è letteralmente illuminato a giorno e grazie alla strumentazione federale stiamo verificando i livelli di illuminazione (lux) per garantire la piena conformità agli standard richiesti».

C’è anche altro: «Il campo è stato portato a un livello altissimo ma anche le tribune hanno subito un restyling importante, con nuovi seggiolini e una tribuna stampa attrezzata per accogliere al meglio gli operatori di Dazn. Gli spogliatoi erano già stati rinnovati nella scorsa stagione, mentre quelli destinati alle squadre ospiti sono in fase di completamento. Stiamo inoltre ultimando lavori significativi nel sottopassaggio». In arrivo una nuova sala stampa e l’area hospitality rinnovata. «Sarà una vera sorpresa – conclude l’ex arbitro – perché abbiamo pensato a qualcosa di molto bello, capace di rappresentare al meglio il nostro impegno e l’identità della Ternana Women in questa nuova avventura».