Narni: il supermarket della droga è nel bosco di Testaccio. Arrestato giovane spacciatore

Il fenomeno dello spaccio di droga nei boschi del Narnese è piuttosto noto e questa volta – venerdì mattina – i carabinieri del comando stazione di Narni sono riusciti a intercettare e arrestare un pusher nella zona di Testaccio. Il soggetto si trovava all’interno di una tenda – modalità solitamente utilizzata da chi spaccia nei boschi per proteggersi dal freddo, specie di notte – ed è stato sorpreso mentre dormiva. Si tratta di un giovane di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora e incensurato. All’interno di un marsupio aveva circa 100 grammi di hashish, 30 di cocaina, 9 di eroina. E poi due bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi da vendere e 485 euro in contanti. Per il giovane magrebino è scattato l’arresto in flagrante con udienza di convalida fissata per sabato mattina di fronte al tribunale di Terni.

