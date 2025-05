Inaugurazione e taglio del nastro per la nuova farmacia comunale di Narni. Giovedì pomeriggio l’appuntamento in via Flaminia Ternana 127: c’è il trasferimento rispetto al precedente punto in centro. A gestirla sarà Aspem. Numerose le presenze politiche ed istituzionali, con in testa il sindaco Lorenzo Lucarelli. In fondo le immagini dell’evento.

La farmacia garantirà un servizio h24 con aperture programmate anche nei giorni festivi e la domenica, offrendo una copertura continua e capillare per la popolazione: «La sede è completamente accessibile, priva di barriere architettoniche, e perfettamente collegata con il centro e le frazioni tramite una fermata dell’autobus situata a pochi metri», ha sottolineato l’amministrazione. I servizi e le prenotazioni saranno attivate dal 26 maggio. «Un’attenzione particolare è stata riservata all’integrazione con il sistema sanitario pubblico, grazie alla stipula di convenzioni con l’Asl e il collegamento diretto con il Cup per facilitare l’accesso a visite ed esami specialistici».

«Questa apertura – le parole del sindaco Lorenzo Lucarelli – è il frutto di un investimento importante nella salute pubblica, nella qualità dei servizi e nella prossimità al cittadino. È un presidio che guarda al presente e al futuro, in grado di rispondere concretamente ai bisogni di una popolazione che cresce e invecchia, valorizzando al contempo il territorio». «Le farmacie comunali sono farmacie sociali – ha aggiunto l’assessore Silvia Tiberti -, si riferiscono ad un modello di farmacia che mette al centro i bisogni sanitari e sociali della comunità». Resta attiva la parafarmacia in via Cavour per le necessità dei cittadini del centro storico.