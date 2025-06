Un 44enne di origini straniere è stato denunciato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Amelia dopo che – era la sera del 31 maggio scorso, a Narni – è stato fermato per un controllo mentre era al volante della propria auto. Secondo quanto riferito dall’Arma del comando provinciale di Terni in una nota, l’uomo ha «deliberatamente interrotto più volte l’accertamento etilometrico». Da qui la denuncia per il rifiuto di sottoporsi al test con sequestro del veicolo e ritiro della patente di guida.

Sempre in ambito controlli anti alcol, nei giorni scorsi sono scattate altre due denunce da parte dei carabinieri. Ad Orvieto, la notte tra il 28 e il 29 maggio, per un 34enne straniero trovato positivo all’alcol test ed a Narni, fra il 29 e il 30 maggio, per un 28enne residente in provincia di Rieti, risultato anche lui positivo al controllo. Entrambi, colpiti anche dal ritiro della patente, avevano un tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti di legge.