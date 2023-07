Rievocazioni storica, degustazioni all’interno del borgo, Musica tradizionale irlandese, spettacoli tipici dell’epoca, Compagnia de lo Grifone, Gruppo Musici Vulpes e Lame di Albornoz. Tutto pronto a Itieli di Narni per il tradizionale appuntamento con le serate medievali: l’evento è programmato per venerdì 28 e sabato 29 luglio. La partenza è per le 20 e l’ingresso è libero.

