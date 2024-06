Narni: la scuola di Ponte San Lorenzo è ‘cardioprotetta’ grazie alla Banca del Tempo

Si è tenuta venerdì, presso la scuola dell’infanzia e primaria di Ponte San Lorenzo (Narni), la consegna del defibrillatore donato dalla Banca del Tempo di Narni. La cerimonia ha concluso il corso di primo soccorso svolto dall’istruttore nazionale Moreno Sciarrini fra il 17 e il 18 maggio scorsi, messo a disposizione dalla Banca del Tempo di Narni alla scuola diretta dalla preside Sandra Catozzi. Al corso hanno preso parte il personale Ata e le insegnanti, con consegna dell’attestato finale.

Il dispositivo è stato collocato in un’area comune alla scuola dell’infanzia e della primaria, così da essere concretamente a servizio di entrambe, e verrà registrato presso il Centro operativo di soccorso per renderlo un punto di riferimento in caso di emergenza. La scuola di Ponte San Lorenzo, oggi, è dunque attrezzata ed ha personale formato per affrontare una situazione di emergenza che renda necessaria la rianimazione cardiopolmonare di base e l’ausilio del defibrillatore, nonché le manovre di disostruzione per adulti o bambini.

La scuola esprime «profonda riconoscenza per il gesto della Banca del Tempo, per l’attenzione, la sensibilità, la generosità e la costante presenza di questa associazione nel territorio narnese, facendosi carico delle esigenze di tutti e, in questo specifico caso, di quella della scuola. Senza dimenticare, però, che il defibrillatore donato è uno strumento per mettere in campo azioni di prevenzione e sicurezza in favore di tutta la collettività, non solo quella scolastica».

Alla cerimonia di consegna sono intervenuti Nadia Paparelli in rappresentanza della Banca del Tempo, l’istruttore Moreno Sciarrini, la preside Sandra Catozzi, gli assessori comunali Giovanni Rubini e Luca Tramini, la consigliera comunale Barbara Chiaramonti nonché tutto il personale Ata ed il corpo docente della scuola dell’infanzia e primaria.