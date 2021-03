Narni, ladri in fuga dopo il tentato blitz

Hanno cercato di entrare in tre diverse aziende per rubare ma gli allarmi sono scattati ed hanno portato all’intervento dei carabinieri della Compagnia di Amelia. I soggetti sono riusciti a fuggire ma i furti sono stati evitati. Il fatto è accaduto nella notte fra martedì e mercoledì, a Narni (Terni), nella zona industriale fra la strada Marattana e la Tiberina. I millitari sono intervenuti tempestivamente grazie agli allarmi ed al fatto che erano già in zona per alcuni servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori.

