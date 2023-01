Narni, Nera Montoro: puzze senza fine, Regione attivata. Arriva la diffida

Narni e la zona industriale di Nera Montoro, non c’è pace. Messo alle spalle il problema estivo riguardante il biodigestore – in quell’occasione il mirino è finito su GreenAsm e Buttol – eccone un altro a distanza di mesi: a sollevare la questione è il comitato ‘Ambiente e salute basso Nera’, lo stesso che tra agosto e settembre si era attivato per far luce sulla vicenda. C’è una nuova diffida.

Puzza chimica

Nell’ultima settimana – aveva spiegato il comitato lo scorso weekend – le frazioni «di Nera Montoro, Montoro Treie e San Liberato, fino alla località Calledro, sono state invase da una nuova puzza. Dall’umido della pattumiera siamo passati ad una puzza chimica simile ad acido solforico. Tutta la popolazione è preoccupata, indignata e soprattutto si chiede come sia possibile. Perché gli organi competenti con tutte le segnalazioni avute non intervengono? Devono passare altri dodici anni prima di essere ascoltati come è accaduto con la puzza del biodigestore?», l’allarme lanciato in particolar modo a Comune e Regione. Proprio da Perugia risulta essere partita nelle ultime ore una diffida nei confronti di un’azienda attiva in zona, la Purify: «È ormai chiaro – chiude il comitato – che urgono decisioni rapide e concrete nel rispetto di un’intera popolazione che da anni sta subendo una situazione al limite della sopportazione e non degna di un paese civile». Nell’atto partito dalla Regione viene imposto di «interrompere immediatamente qualunque alimentazione di rifiuti alle vasche della sezione biologica del Trl e lo scarico Sf2 su corpo idrico superficiale». Tutto ciò per ripristinare nel più breve tempo possibile «la biomassa danneggiata». Entro dieci giorni la società dovrà produrre una relazione in merito al malfunzionamento della sezione biologica del Trl.