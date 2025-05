Tutto pronto a Narni per l’evento più atteso della 57° ‘Corsa all’anello’. Domenica 11 maggio i nove cavalieri – tre per terziere – scenderanno al campo de li giochi per conquistre l’anello d’argento. Sorteggiati i binomi.

Ci saranno tre giri di campo, altrettante tornate e anelli. «Caratteristica della sfida è lo scontro diretto che difficilmente si ritrova in altre giostre di alto livello come quella di Narni, ma fondamentali sono anche velocità, fermezza, concentrazione, destrezza, mira e grande tecnica», viene specificato. Di seguenti i binomi:

Prima tornata

Santa Maria (Tommaso Suadoni) – Mezule (Tommaso Finestra)

Mezule (Tommaso Finestra) – Fraporta (Luca Paterni)

Fraporta (Luca Paterni) – Santa Maria (Tommaso Suadoni)

Seconda tornata

Fraporta (Leonardo Piciucchi) – Santa Maria (Marco Diafaldi)

Santa Maria (Marco Diafaldi) – Mezule (Mattia Zannori)

Mezule (Mattia Zannori) – Fraporta (Leonardo Piciucchi)

Terza tornata

Mezule (Luca Chitarrini) – Fraporta (Jacopo Rossi)

Fraporta (Jacopo Rossi) – Santa Maria (Marco Bisonni)

Santa Maria (Marco Bisonni) – Mezule (Luca Chitarrini)

Il programma di domenica 11 maggio

Alle 11 apertura straordinario nella chiesa di Sant’Agostino per un approfondimento storico artistico dell’apparato decorativo e dell’architettura della chiesa degli Eremitani, a cura del Centro di Studi Storici di Narni

Alle 14.15 partenza da piazza dei Priori del Corteo Storico verso il Campo dei Giochi

Alle 15 al Campo de li Giochi “Cor unum, unum sonum”, esibizione congiunta dei gruppi Musici dei tre Terzieri, del gruppo Comunale, degli Sbandieratori Città di Narni e del Gruppo Milites Gattamelata

Alle 16 al Campo de li Giochi 57esima Corsa all’Anello

Alle 19.30 in piazza dei Priori assegnazione del Bravio al miglior Terziere