Narni piange Vittorio Bravi, protagonista della vita della comunità

Ha insegnato a guidare a tante generazioni di narnesi, e non solo, con la sua Autoscuola Galileo, in viale della Stazione a Narni Scalo. Ma il ricordo Vittorio Bravi resterà impresso nella memoria di tutti anche e soprattutto per la sua straordinaria umanità. La scomparsa è avvenuta martedì mattina e la notizia ha subito raggiunto i tantissimi che lo conoscevano e stimavano. Anche il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, ha voluto esprimere la vicinanza sua e dell’intera amministrazione alla famiglia Bravi. Un abbraccio che è quello di un’intera città.

