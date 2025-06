I carabinieri della stazione di Narni hanno denunciato per furto aggravato un italiano di mezza età, incensurato. L’attività è scaturita dalla denuncia sporta da un 38enne straniero della zona che, dopo aver smarrito il proprio portafogli all’interno di un supermercato di Narni, ne è rientrato in possesso perché un cliente lo ha ritrovato e consegnato in cassa, per poi accorgersi che il denaro contenuto – circa 600 euro – era sparito. Le indagini avviate dai militari, grazie all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno consentito di ricostruire l’accaduto: all’ingresso del supermercato il 38enne aveva smarrito il portafogli, notato da un altro avventore sopraggiunto poco dopo. L’uomo si è chinato per raccogliere l’oggetto e, dopo aver prelevato le banconote, ha raggiunto la cassa per consegnarlo all’addetta. Una volta identificato, l’avventore, che peraltro si è allontanato dal supermercato subito dopo la restituzione del portafogli e senza effettuare alcun acquisto, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.