Narni: ritrovato il 76enne scomparso da casa

Aggiornamento – Con il passare delle ore il 76enne è stato ritrovato, sano e salvo, dai vigili del fuoco: «La persona scomparsa nella zona di Itieli e stata ritrovata. L’uomo che vagava nella campagna in stato confusionale e stato ritrovato dalla squadra VF in buone condizioni fisiche e affidato ai sanitari per i controlli di rito», spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Ricerche in corso dal primo pomeriggio di venerdì nella zona di Itieli, a Narni, per rintracciare un t6enne che, residente in zona, si è allontanato dalla propria abitazione, senza il telefono cellulare, facendo perdere le proprie tracce. L’uomo – come riferisce il comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni – è affetto da problemi di salute e i familiari, anche sulla base di ciò, hanno subito dato l’allarme ai carabinieri. A seguire è entrato in azione il 115 con cinque unità e personale specializzato Tas (Topografia applicata al soccorso) con l’ausilio di cartografie e il funzionario di guardia per il coordinamento delle ricerche. Impegnato anche l’elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ‘Drago 53’, alzatosi da Roma Ciampino per una ricognizione dall’alto.