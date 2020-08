Turismo a Narni, numeri in crescita

Una settimana di Ferragosto con ottimi numeri – se confrontati con il passato – a livello turistico per il territorio narnese, in particolar modo per la Rocca Albornoz. Bene anche le visite a Narni Sotterranea nonostante le restrizioni di spazio imposte dalle misure anti covid-19.

Il bilancio

In 1.700 si sono rivolti all’infopoint. Per quel che concerne la Rocca gli accessi sono stati 1.127 per un +62% rispetto allo stesso periodo del 2019 (693); al museo Eroli gli ingressi sono 543 contro i 349 di un anno fa. Ai sotterranei di San Domenico sono passate 160 persone al giorno: «Un risultato molto positivo – le parole dell’assessore al turismo Lorenzo Lucarelli – che conferma la qualità dell’offerta di beni turistici e culturali e il fatto che Narni si sia ormai incamminata verso un percorso efficace di promozione turistica. I dati in aumento, nonostante l’emergenza coronavirus, testimoniano che la città e i suoi benio sono attrattivi e apprezzati dai turisti».