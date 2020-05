Narni, Sangraf amplia la produzione

Sangraf Italy, la società che ha il controllo dello stabilimento GoSource di Narni nel quale si producono elettrodi di grafite per forni elettrici delle acciaierie, dal il via – come riporta il portale specializzato Siderweb – al progetto, annunciato da tempo, di ampliamento della produzione.

COVID-19 – LA RACCOLTA FONDI DI SANGRAF

Il reparto di grafitazione degli elettrodi

«È stato consegnato un nuovo trasformatore/raddrizzatore dalla potenzialità di 280.000 Ampere per il reparto di grafitazione degli elettrodi», rende noto l’azienda. Le dimensioni e il peso hanno richiesto l’utilizzo di un trasporto eccezionale e tutte le operazioni di trasporto e scarico si sono svolte con successo in piena sicurezza e nel rispetto di tutte le normative. L’investimento, pianificato 18 mesi fa arriva in un momento difficile per l’economia in generale e per il settore dell’acciaio in particolare, ma testimonia la volontà del gruppo Sangraf di investire nello stabilimento italiano e diventare un punto di riferimento nella fornitura di elettrodi di grafite per i produttori di acciaio in Italia, in Europa e nel mondo».