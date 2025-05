Un 33enne originario del Perù, residente a Milano, è stato denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri del comando stazione di Narni Scalo per i reati di ricettazione e guida senza patente. I militari dell’Arma hanno controllato un’auto sospetta parcheggiata nei pressi della zona commerciale di Narni Scalo: a bordo c’erano cinque persone, un cittadino italiano e quattro peruviani – tra cui due donne – tutti provenienti dal Milanese. Dagli accertamenti è risultato che il veicolo, sprovvisto di assicurazione, è di una società di autonoleggi di Milano a cui non era stato restituito dal locatario, un altro cittadino peruviano, tant’è che la ditta lo aveva denunciato presso la questura di Milano per appropriazione indebita. Il conducente 33enne è invece risultato privo di patente – peraltro già sanzionato nel biennio precedente per la stessa violazione – e quindi denunciato sia per questo reato che per ricettazione.