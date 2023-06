Narni Scalo, nuovo riconoscimento per gli studenti del ‘Gandhi’

Ancora un riconoscimento per l’Istituto ‘Gandhi’ di Narni Scalo. Con il videoclip originale ‘Il falso affonda’ si aggiudica la selezione regionale del concorso ‘LC Educational – lotta alla contraffazione’, promosso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e la partecipazione del Ministero dell’istruzione e del merito. Gli studenti e gli insegnanti coinvolti nel progetto – testo Anthea Maria Bernardini e Ludovica Sabatini della classe 5G liceo delle scienze umane, Gioia Maria Apuzzo e Laura Tofoni classe 3L liceo linguistico; voce narrante Leone Spernanzoni 5B liceo scientifico; docente coordinatore del progetto Adria Ingletto; riprese video Tiziano Cresta; musica Paolo Bernardi – in rappresentanza della scuola e della regione Umbria, hanno ricevuto il premio nel corso della cerimonia di chiusura del concorso che si è svolta il 31 maggio all’istituto Cine-TV ‘Roberto Rossellini’ di Roma.

