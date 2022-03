Narni: scantinato in fiamme. Evacuate quattro famiglie

Incendio – martedì mattina – in uno scantinato posto al piano seminterrato di una palazzina di due piani, in via Porta della Fiera, nel centro storico di Narni. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni che hanno domato le fiamme ed evacuato, in via precauzionale, i quattro appartamenti dell’edificio. Spento il rogo, il personale del 115 ha avviato le operazioni di smassamento, bonifica e verifica delle abitazioni dal punto di vista della sicurezza e delle eventuali conseguenze causate da fumo e calore. I vigili del fuoco ternani hanno operato con una squadra e due mezzi: un’autobotte ed il carro del nucleo Nbcr.

