Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica a Narni, lungo via Vittorio Emanuele (strada statale 3 Flaminia), dove una donna al volante di un’autovettura ne ha urtata un’altra ferma in sosta, finendo per ribaltarsi lungo la carreggiata. Soccorsa da vigili del fuoco di Terni e operatori del 118, è stata estratta dal veicolo e condotta in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto anche la polizia Locale narnese ed i carabinieri.