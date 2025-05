di S.F.

La Regione Umbria dice no alla costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano a Ponte Caldaro di Narni. C’è la formale conclusione negativa del procedimento post conferenza di servizi: le firme sono del dirigente Andrea Monsignori, del responsabile Nicola Casagrande e dell’istruttore Maurizio Mantini.

GENNAIO 2025, UNA DELLE PROTESTE

La storia è nota e parte dall’istanza di autorizzazione unica presentata dalla Metanar – che ha sede a Terni, in via Cavour – nel lugio 2024, poi integrata successivamente ai fini della procedibilità. Ciò per un «impianto per la produzione di 500 Sm 3/h di biometano da fonti rinnovabili di origine agro-industriale, con immissione in rete dello stesso, nonché energia elettrica e calore in assetto cogenerativo per autoconsumo in configurazione off-grid, e relative opere ed infrastrutture connesse». Con utilizzo di un quantitativo di biomasse inviate al trattamento anaerobico per 101.440 tonnellate l’anno.

IL COMITATO PONTE CALDARO IN AZIONE

Tra fine 2024 ed inizio 2025 sono state convocate due conferenze di servizi: una generale (Comune Narni, Provincia di Terni, Snam, Enac, Consorzio di bonifica Tevere-Nera, prefettura di Terni, inviata per conoscenza a diversi ministeri) e una interna con il coinvolgimento di vari servizi regionali. Quest’ultima è terminata con formazione posizione unitaria non favorevole. Ragioni? «Nella documentazione progettuale non è presente uno studio idraulico che dia evidenza della soluzione progettuale adottata, al fine di garantire di non arrecare aggravi a monte e valle dell’intervento (tombamento); le carenze impiantistiche evidenziate, per la loro risoluzione, richiedono modifiche al progetto presentato che comporterebbero una ulteriore interruzione del procedimento ai fini della produzione delle integrazioni». E di conseguenza – in merito a quest’ultimo punto – non c’è l’autorizzazione.

Nel corso del tempo la Metanar ha inviato diverse integrazioni volontarie, senza tuttavia riuscire a cambiare la partita. E il giudizio degli altri? Regione e Comune di Narni parere non favorevole, soprintendenza favorevole con prescrizioni di carattere paesaggistico, Cmeu (ministero della Difesa) nulla osta con prescrizioni, comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni favorevole con prescrizioni, carenze progettuali rilevate dalla Provincia di Terni e ok con prescrizioni dal Consorzio di bonifica Tevere-Nera. La società, nelle ultime settimane, si è rifatta avanti presentando delle memorie. Risultato?

«Non sono rilevanti, ovvero risultano non significative ai fini di rivalutare la conclusione negativa del procedimento», si legge nel documento regionale. Di mezzo ci è finito anche il parere negativo del Comune di San Gemini. C’è dunque la firma sulla determinazione motiva di conclusione negativa della conferenza di servizi. Ci saranno ulteriori sviluppi?