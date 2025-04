Successo a Ponte San Lorenzo (Narni) per la prima tappa del camoionato regionale gimkana western Umbria e Mdl Gimkana, andato in scena lo scorso weekend al centro ippico ‘La Collina Incantata’.

Poco meno di 50 i partecipanti – divisi per fasce d’età e categoria – che si sono sfidati nell’evento che porta la firma della Fitetrec, la Federazione italiana turismo equestre. Le gare si sono svolte per gimkana western e monta da lavoro veloce. Coinvolti in particolar modo la referente/proprietaria del centro ippico, Chiara Ceccobelli, e il referente umbro per la Fitetrec, Lucio Sabatini.