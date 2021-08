Narni, tragico schianto: Oss 33enne muore in Sicilia

Martedì pomeriggio a Palma (frazione del comune di Trapani) Claudio Di Rosa, 33enne di origini siciliane che lavorava come Operatore socio sanitario all’ospedale di Narni, ha perso la vita in un incidente in moto. L’uomo si trovava in vacanza nel trapanese con sua moglie Caterina – sposata due mesi fa – che al momento è ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

L’incidente

Erano le 16 di martedì pomeriggio quando Claudio e Caterina viaggiavano in moto lungo il rettilineo della frazione di Palma. La moto Swm 125, forse per un sorpasso, si è scontrata con un’auto, una Skoda, che procedeva nello stesso senso di marcia, guidata da un uomo di 77 anni, che stava girando a sinistra. La moto ha impattato sul lato sinistro della macchina e Claudio Di Rosa è finito sotto l’auto, mentre la moglie e la moto ad alcuni metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili che lo hanno dovuto estrarre da sotto l’auto, ma per Claudio purtroppo non c’è stato nulla da fare. Caterina invece è stata trasportata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Entrambi indossavano il casco.

La Usl Umbria 2

«La direzione aziendale della Usl Umbria 2 e il direttore del presidio ospedaliero di Narni-Amelia Sergio Guido – si legge in una nota – esprimono vicinanza ai familiari e profondo cordoglio per la scomparsa del collega Claudio Di Rosa, operatore socio sanitario del reparto di ortopedia del nosocomio di Narni molto stimato e apprezzato da tutti per la sua professionalità ed umanità».