Narni, ‘Umberto I’: alunni e docenti in isolamento

Isolamento domiciliare fiduciario per gli alunni di una classe della scuola secondaria – 1° grado – ‘Umberto’ I di Narni, in centro. Con loro anche un «numero consistente» di personale docente: lo ha annunciato il sindaco Francesco De Rebotti nel consueto aggiornamento in merito alla situazione Covid-19 nel territorio. Lo ha disposto la Usl Umbria 2 dopo l’accertamento di una positività.

Aumentano i casi

Il primo cittadino ha reso noto che «sono risultati positivi altri sette cittadini narnesi di diversi nuclei familiari con i quali ho parlato telefonicamente poco fa e mi hanno confermato l’assenza di sintomi significativi; saranno sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per individuare gli eventuali contatti». Tornando alla scuola, la direttrice ha predisposto per l’intero plesso «un orario ridotto di lezione per sabato 10 ottobre fino alle 11.15: «Stiamo predisponendo il servizio di trasporto calibrato su questo orario di uscita». Il quadro generale è di 19 positività di cittadini narnesi e 2 domiciliati fuori comune.