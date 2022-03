Nastro isolante sulla targa per evitare le multe degli autovelox: denunciata a Foligno

Il controllo, da parte dei carabinieri del Nor di Foligno, è scattato lo scorso weekend ed ha portato alla denuncia di una donna di nazionalità straniera. I militari, dopo averla fermata a bordo della propria auto, hanno accertato che la targa del veicolo era stata contraffatta con del nastro isolante – in particolare la lettera iniziale della targa – rendendola uguale a quella dell’auto di un’altra persona, un uomo residente nelle Marche. Il tutto per cercare di ‘passarla liscia’ con i sistemi elettronici di rilevamento della velocità, in caso di superamento dei limiti. Svelato l’arcano, la donna è stata deferita alla procura di Spoleto.

