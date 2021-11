Natale a Terni, due offerte per l’appalto da oltre 100 mila euro

di S.F.

Sono due le offerte per il servizio di ideazione, realizzazione ed installazione – nonché successivo smontaggio – degli addobbi artistici e luminosi per le festività natalizie e valentiniane a Terni. Venerdì mattina c’è stato il primo step legato alla gara da un importo base di poco inferiore ai 108 mila euro, vale a dire l’apertura delle buste amministrative nell’ufficio della funzionaria Sandra Proietti Divi. Ora la palla passa alla commissione giudicatrice. In lizza ci sono la Eventi.com (rappresentata da Andrea Barbarossa nella circostanza) e la Elettroromagna di Emanuel De Stefani.

Il servizio

Il quadro complessivo economico è di 135 mila euro e riguarda, in estrema sintesi, lo sviluppo di tutto ciò che riguarda il periodo natalizio a Terni. Non solo: la conclusione del servizio è fissata al 10 marzo 2022, dunque giocoforza saranno coinvolte anche le festività di San Valentino. Focus sulla fornitura addobbi, luminarie, decorazioni, albero da altezza minima di 20 metri in piazza Europa e impianti di filodiffusione. Come negli ultimi anni l’attenzione – anche in questo caso non sono mancate le polemiche per non aver considerato le periferie – è puntata sul centro cittadino. Presenti anche il Rup Emanuele Barbon, il testimone Omero Mariani e Andrea Cecilia, colui che ha controllato le varie fasi di questa prima apertura (sette documenti depositati).