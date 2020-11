Natale a Terni, via libera definitivo: il programma

Via libera definitivo con ‘Natale di Terni. Luci, acqua e magia’, la serie di eventi previsti tra l’8 dicembre e il 6 gennaio per le vie cittadine. Il semaforo verde è arrivato dopo il tavolo tecnico ed istituzionale anti-Covid: come noto l’aggiudicazione – in ballo l’erogazione di 60 mila euro da fondazione Carit e Comune – è andata all’associazione ‘Città da vivere’ di Andrea Barbarossa.

Cosa si farà

Spazio – nel rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica – a gallerie di luci, colori, l’albero da quindici metri, video mapping e altro ancora. «Per quanto riguarda il mercatino – viene specificato – delle strenne e i villaggi tematici sono al momento sospesi come da normative anti-covid. Non mancheranno, dunque, giochi di luci e colori che daranno vita ad una scenografia irreale, creata dalle molteplici proiezioni e dalla caduta di stelle». Si inizia con le proiezioni nella notte dell’Immacolata concezione che trasformeranno le facciate dei palazzi storici della città in quadri di luci e colori: «Le scenografie, sia statiche che dinamiche, creeranno uno spettacolo unico da non perdere che si potrà ammirare tutte le sere fino al 6 gennaio. Su palazzo Spada, lato piazza Europa, verrà proiettato con effetto dinamico la casa di Marzapane con fiocchi di neve. Spostandosi in piazzale Ridolfi sui palazzi si potranno ammirare giochi di luci e colori che daranno vita ad una scenografia irreale, creata dalle molteplici proiezioni e dalla caduta di stelle. La bellissima architettura della facciata della chiesa di San Francesco farà da cornice alla proiezione della sacra Famiglia mentre all’interno della chiesa si potranno ammirare i presepi artigianali realizzati dall’associazione Tempus vitae. Sulla facciata dello storico palazzo della Camera di Commercio di Terni, si potrà ammirare una renna dorata avvolta da stelle e cristalli di neve cadenti che augurerà Buon Natale. In piazza Duomo si potrà ammirare la Natività con statue di oltre un metro e un abete di 5 metri con coloratissime luci».

‘Il sogno di Natale’

A dicembre – 8, 12, 13, 19, 25, 26, 27 e 31 con avvio alle 18 e ripetizioni ogni dieci minuti – in piazza Europa, sulla facciata di palazzo Spada, verrà proiettato il video mapping dal titolo ‘Il sogno di Natale’: «Un appuntamento di grande richiamo che permetterà a tutti i visitatori di ammirare le immagini animate sulla superficie del palazzo che si trasformeranno come per magia regalando l’impressione che la facciata si animi ottenendo uno spettacolare effetto visivo». In piazza Europa verrà realizzato un albero alto 15 metri decorato con luci di colore oro e argento con una stella come puntale. Per quel che concerne piazza della Repubblica a salutare i passanti ci sarà un grosso Babbo Natale illuminato con accanto i pacchetti regalo; ad abbellire corso Tacito – spiegano gli organizzatori – ci penseranno delle «luci statiche che renderanno magico e gradevole il passeggio e l’atmosfera natalizia sul corso principale della città». Si prosegue con largo Villa Glori: «Verrà realizzato un cielo stellato di luminarie oro e argento, quale elemento attrattore e innovativo di luminarie, con stelle cadenti che valorizzeranno la statua dal titolo ‘L’Abbraccio Eterno’ di Mark Kostabi. In piazza Tacito ci sarà una galleria di angeli luminosi ed alberi decorati con luci oro. In piazza Dante alcune sfere luminose decoreranno la rotonda della stazione di Terni. Infine la piazza dei bambini e delle bambine farà da location a un igloo, pupazzi di neve e alberi ecologici. Infine la magia del Natale arriverà anche a piazza Bruno Buozzi che si illuminerà con sfere luminose». Sui ponti Carrara e Romano ci sarà l’allestimento di una grande cometa.