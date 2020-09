Negoziante rapinato, il secondo in una settimana in via Birago

Ancora una rapina ai danni di un negoziante di via Birago, a Perugia, la seconda nel giro di una settimana. A riportare la notizia è Il Messaggero Perugia, nell’edizione di domenica.

I fatti

Il primo colpo era stato messo a segno martedì 1° settembre ai danni di una rivendita tabacchi: bottino modesto ma tanta paura per quel soggetto armato di coltello che aveva minacciato i presenti. Il ‘bis’, sabato pomeriggio intorno alle ore 16. Due persone hanno assalito un parrucchiere, portandosi via le poche centinaia di euro che aveva in cassa. La vittima della rapina – un uomo, il titolare – è stata anche percossa quando ha cercato di opporsi ai malviventi Non ha riportato conseguenze fisiche gravi ma la paura, il disagio – condiviso con molti altri in zona – e l’amarezza restano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante, della squadra Mobile e della Scientifica di Perugia per avviare le prime ondagini sul fatto. La speranza, ovviamente, è quella che gli inquirenti risalgano ai responsabili, inchiodandoli alle proprie responsabilità. Fra i temi d’indagine, eventuali collegamenti con la prima rapina.