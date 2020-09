Un uomo armato di coltello ha rapinato, nella tarda mattinata di martedì, la titolara di una tabaccheria, a cui è stato portato via il portafogli. I fatti in via Birago a Perugia, nei pressi del suo esercizio. Indaga la polizia di Stato, giunta con una volante sul posto, dopo l’allarme. Al vaglio, le immagini della videsorveglianza e le testimonianze dei presenti.

