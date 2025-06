Una serata suggestiva, sospesa tra spiritualità, leggende e sapere. Il Rotary Club di Terni, guidato dalla presidente Margherita Cirillo, ha spalancato le porte al mistero martedì 10 giugno, con l’incontro dedicato al libro ‘Viaggio nella Valnerina misteriosa’ dell’ingegnere Leonida Monachino. Un appuntamento che ha accompagnato i presenti lungo un affascinante itinerario tra i segreti di una terra ricca di storia e carica di significati nascosti.

L’autore, studioso ternano appassionato di simbologia e geografia sacra, ha incantato il pubblico raccontando le connessioni tra personaggi storici e luoghi sacri della Valnerina ternana. Tra le pagine del libro, Monachino ricostruisce un mosaico sorprendente che lega Dante Alighieri, San Francesco, i Templari, Leonardo da Vinci e Galileo Galilei a questa valle incantata. L’abbazia di San Pietro in Valle, con le sue lastre d’altare, diventa nodo centrale di un racconto che scava nelle radici longobarde del territorio e ne svela l’intenso carico simbolico.

Il titolo del volume stesso si ispira all’etimologia del termine ‘misterioso’, dal greco mýstes, ‘iniziato’: ecco allora che il viaggio proposto da Monachino è anche un percorso interiore, iniziatico appunto, attraverso simboli, leggende, animali totemici, reliquie e intuizioni scientifiche. Un’opera che trasforma la Valnerina ternana in un luogo dell’anima, crocevia tra natura selvaggia e modernità industriale, tra spirito e materia. Il pubblico riunito all’hotel Garden ha seguito con vivo interesse l’intervento, in una serata che ha dato spazio anche al valore dell’arte, della ricerca e della cultura come strumenti per leggere in profondità il presente e il passato.

E proprio guardando al futuro, la presidente Margherita Cirillo ha annunciato il prossimo importante evento del club: venerdì 20 giugno, ancora presso l’hotel Garden, si terrà il convegno dal titolo ‘Il futuro è già qui. Intelligenza artificiale e cybersecurity’, con ingresso libero a partire dalle ore 18. Un appuntamento di grande attualità, che metterà al centro i temi dell’innovazione, della sicurezza digitale e della trasformazione tecnologica. Interverranno Mauro Conti, docente di informatica e cybersecurity all’Università di Padova; Sonia Saccon, CEO di SpritzMatter, spin-off dell’ateneo padovano; Emiliano Fabris, direttore del Galileo Visionary District; e il filosofo Paolo Antonelli.

Nel corso della serata sarà anche conferita la borsa di studio ‘Premio Carlo Bicciolo’, istituita dal Rotary di Terni per il biennio 2024-2025, e destinata al neolaureato o neolaureata in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia (sede di Terni) con la tesi giudicata più meritevole.