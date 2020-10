Torna l’ora solare, lancette indietro

Un’ora di luce in più al mattino e una in meno nel pomeriggio. Nella notte tra sabato e domenica scatta il passaggio – lancette indietro di sessanta minuti alle 3 – all’ora solare: resterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo. Da ricordare che nel 2018 fu avanzata la proposta di abolizione: quasi il 76% dei votanti della consultazione risposero a favore. Tuttavia all’epoca non si raggiunse una decisione univoca e da allora la situazione non è cambiata: la decisione definitiva è attesa per la primavera del 2021.

