Due settimane di ricovero in ospedale a Foligno e ora fortunamente è in buone condizioni. Una neonata prematura di 34 settimane e dal peso di 1.520 grammi è stata dimessa dall’ospedale folignate in seguito al lavoro del reparto di neonatologia diretto dal dottor Maurizio Radicioni.

«I progressi ottenuti nell’innalzamento della qualità – le parole di Radicioni delle cure neonatali (ventilazione non-invasiva; posizionamento di cateteri venosi centrali; infusione di soluzioni per nutrizione parenterale) realizzati durante questo ultimo anno – spiega il direttore della struttura complessa dott. Radicioni – ci permettono di poter assistere questi pazienti, che in precedenza venivano trasferiti in Terapia Intensiva Neonatale, anche se non soggetti a ventilazione invasiva».

«Siamo sempre più convinti – il commento del direttore generale dell’azienda Usl Umbria 2, Piero Carsili – che l’ottimo lavoro sin qui svolto dai nostri professionisti della salute abbia posto solide basi per mantenere un elevato standard di livello di cure neonatali presso il presidio ospedaliero di Foligno, sempre nell’ottica di una rete neonatologica dinamica e in grado supportare, in linea con le indicazioni regionali, il centro Hub di Perugia a ricevere solo pazienti più gravi». Da lui i complimenti per Radicioni e lo staff.