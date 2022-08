Nera Montoro: «Viviamo nella puzza, ora basta»

«Da un primo intervento da parte di Arpa sono state rilevate delle anomalie di gestione comunicate alla Regione». E’ quanto emerso dall’incontro organizzato venerdì 5 agosto dal comitato Ambiente Basso Nera per la «puzza nauseante che i cittadini sentono in particolare nelle località di Nera Montoro, Montoro, Taizzano, Treie, San Liberato e Stifone». Il mirino è su un impianto di trattamento rifiuti presente in zona. All’incontro ha partecipato l’assessore del Comune di Narni Giovanni Rubini.

I disagi

E’ stato ribadito che «la puzza continua insistentemente e se è dovuta realmente ai lavori di manutenzione straordinaria si deve chiedere la sospensione dell’attività fino a quando l’impianto non recherà più danni alla comunità. Ma come mai nessuno, compresa l’amministrazione, ha comunicato questi lavori? I cittadini non sono disposti a vivere in queste condizioni per altri sei mesi, come si evince dalla nota diffusa dell’azienda che ammette la rilevazione di criticità destinate a perdurare». Il comitato ha chiesto poi all’assessore, «nel rispetto delle norme, di essere parte attiva nelle scelte riguardanti il nostro territorio, come per osservazioni sul nuovo piano rifiuti. Potremmo essere di supporto in quanto conosciamo benissimo i punti di forza e allo stesso tempo di debolezza del nostro territorio».

Un incontro in Regione

Da questo incontro, come comitato, «usciamo sinceramente sempre più amareggiati da un iter burocratico lungo, incomprensibile e da un’amministrazione che ad oggi non sembra manifestare l’interesse giusto verso un comitato di cittadini che ad oggi si è sempre contraddistinto per collaborazione e rispetto. Ora però dovremo per forza essere riconosciuti con le giuste azioni, decise e senza più rinvii. Siamo riusciti ad ottenere un incontro con l’assessore regionale all’ambientale, chiedendo anche la partecipazione dell’amministrazione comunale. Attendiamo conferme».