‘Nero su Bianco’ ospita il confronto fra i candidati a sindaco di Perugia

‘Elezioni amministrative a Perugia: una poltrona per cinque?’: questo il titolo della trasmissione ‘Nero su Bianco’, il talk show condotto dal giornalista Laurent De Bai in onda martedì 21 maggio alle ore 20.45 sul Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre). A 18 giorni la trasmissione organizza un confronto tra i candidati per guidare la città di Perugia per i prossimi cinque anni. Si scaldano i motori in vista delle comunali che saranno accorpate, per quanto riguarda il primo turno, alle elezioni europee, per una sorta di election day. Il centrodestra ha deciso di puntare sull’assessore Margherita Scoccia di Fratelli d’Italia. La candidata del centrosinistra invece è Vittoria Ferdinandi, mentre l’ex centrocampista del Perugia Davide Baiocco sarà il candidato di Alternativa Riformista e alcune liste. A completare il novero degli aspiranti sindaco ci sono l’ex senatore Leonardo Caponi per Perugia Contro la Guerra e Massimo Monni con Perugia Merita, lista sostenuta anche da Italia Viva.

