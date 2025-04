‘Papa Francesco: quale legame con l’Umbria?’. Questo il titolo della puntata di mercoledi 30 aprile di ‘Nero su Bianco’, in onda alle 20.45 su Umbria Più (canale 15 del digitale terrestre). Ospiti del talk show condotto dal giornalista Laurent De Bai sono: il professor Valerio De Cesaris (Rettore Unistrapg), il senatore Maurizio Ronconi(opinionista), il senatore Simone Pillon (presidente Forum delle Famiglie) e Francesca Di Maolo (presidente Istituto Serafico di Assisi).

Papa Francesco ha lasciato un’impronta profonda nella Chiesa e nel mondo, con un pontificato segnato dalla vicinanza ai poveri, dal dialogo e dalla ricerca della pace. La sua morte ha suscitato commozione globale e ha aperto interrogativi sul futuro della Chiesa cattolica. L’Umbria, in particolare, ha avuto un legame speciale con il Papa, essendo stata per lui un luogo di ispirazione e riflessione. Assisi, la città di San Francesco, ha visto molte delle sue visite e iniziative più significative. Il talk show ‘Nero Su Bianco’ vuole esplorare la sua eredità e le prospettive per il prossimo Papa.