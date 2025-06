Inaugurazione ufficiale, venerdì mattina, per la nuova stanza multisensoriale presso il Dipartimento di neuropsichiatria infantile della Usl Umbria 2, a Terni, diretto dal professor Augusto Pasini. La ristrutturazione e l’allestimento degli spazi sono stati resi possibile dall’intervento di due imprese, coinvolte dal Lions Club Terni Host nell’ambito del service distrettuale ‘Impresa sociale’ che ha l’obiettivo di convogliare risorse delle aziende del territorio su azioni di valenza ed utilità per la collettività. Per il Lions Club Terni Host erano presenti il presidente Stefano Stellati, la past president Alessandra Robatto e il responsabile distrettuale Giovanni Ranalli.

Tale opera permette di curare adeguatamente e promuovere lo sviluppo psico-sensoriale di bambini affetti da varie patologie che coinvolgono il loro sviluppo: «Si tratta di un’eccellenza nazionale – afferma il presidente Stellati – che permetterà alle famiglie ternane e umbre di poter curare i propri bambini senza doversi assumere gli oneri di viaggi in strutture fuori regione». Per il Dipartimento di neuropsichiatria infantile, oltre al professor Pasini, sono intervenuti il personale medico e infermieristico, oltre alle famiglie dei piccoli pazienti assistiti.

LE FOTO