Nino Frassica in ansia per Hiro, ricompensa raddoppiata

Giovanni Cardarello

Assume contorni sempre più foschi e preoccupanti, sempre più ‘alla Don Matteo’, la vicenda che vede protagonista, suo malgrado, Hiro il gatto di Nino Frassica e della moglie Barbara Exignotis. L’amatissimo felino è scomparso, all’inizio di settembre, durante i primi giorni della lavorazione della 14° stagione della popolare serie tv. Serie Tv che, ricordiamo, dopo aver visto come teatro la Città di Gubbio (dalla prima all’ottava stagione), dalla nona, e precisamente dal 2011, ha come sfondo Spoleto. Ed è proprio a Spoleto che Hiro è scomparso. Particolari i contorni della vicenda che nei mesi ha appassionato e preoccupato i fan dell’attore.

La storia

I primi giorni si era paventato un dispetto, poi si è passati all’ipotesi di un possibile rapimento con ricatto per approdare, negli ultimi giorni alla convinzione che il gatto sia rimasto intrappolato in un luogo dove è presente una colonia di felini randagi. E che, con grande probabilità, viene accudito da qualcuno che, ignaro del clamore mediatico, si è affezionato al gatto di Frassica. In verità tutte ipotesi da verificare, l’unica certezza assoluta è che Hiro manca da casa da due mesi. I primi giorni dopo la scomparsa Nino Frassica ha offerto 5.000 euro di ricompensa per chi fosse stato in grado di riportare il felino sano e salvo tra le sue braccia. Ricompensa che da ieri è raddoppiata di netto. La nuova cifra è stata comunicata dallo stesso Nino Frassica con un appello lanciato dal suo seguitissimo account Instagram, oltre 288.000 followers. 1JIl 28 ottobre – spiega l’attore siciliano nel video pubblicato su Instagram – partiamo per Roma. Il nostro gatto purtroppo è a Spoleto». Denunciando con molta nettezza che il gatto sarebbe, t«rattenuto in una casa di Piazza Campello». Una delle piazze centrali della città del Festival dei Due Mondi a ridosso di Piazza Duomo e della Rocca Albornoz, due dei luoghi cult della serie targata Lux Vide.

Il tentativo

«Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare – sottolinea Frassica su Instagram – cani molecolari, droni, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a 10.000 euro – annuncia infine Frassica, indicando il numero da telefono da comporre (3396919166) in caso di avvistamento – vi prego aiutateci a ritrovarlo». Nei giorni scorsi la mobilitazione per ritrovare il gatto Hiro è stata talmente intensa da mandare in top trend gli hashtag dedicati ed il nome dello stesso Nino Frassica. Ora il nuovo appello e la speranza che, facendo decantare l’attenzione mediatica, chi ha notizie sull’amato Hiro possa farsi avanti senza timori. E il raddoppio della ricompensa potrebbe fare il rest