Nino Frassica si perde il gatto a Spoleto: 5 mila euro a chi lo trova

L’annuncio è stato postato martedì pomeriggio sulla pagina ‘Gatti smarriti Umbria’ e subito ha fatto il giro del web. Perché di amanti degli animali ce ne sono stati, perché il padrone è Nico Frassica – a dir poco noto – e perché la ricompensa per chi lo ritrova è importante: 5 mila euro. Il gatto di cui si sono perse le tracce, e che per tutta la giornata di martedì è stato cercato nel centro di Spoleto, si chiama Hiro: un Sacro di Birmania di colore bianco e con il naso grigio. Castrato e con tanto di microchip, è uno dei tre gatti – il più piccolo – del popolare attore che in questi giorni è in Umbria per girare la 14° serie di Don Matteo. E infatti il bel micio ha fatto perdere le proprie tracce dall’abitazione spoletina della famiglia Frassica, in via Leoncilli, dopo essere passato da un terrazzo ad un altro e poi via verso la zona del duomo. Nell’annuncio online si legge che «se lo vedete potete chiamare i numeri 333.9287734 e 339.6919166».

