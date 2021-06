Nocera Umbra, 16enne scompare nella notte: trovata, sta bene

È stata ritrovata in buone condizioni di salute la 16enne di Nocera Umbra che nella notte fra mercoledì e giovedì si era allontanata dalla propria abitazione di Villa Postignano in seguito ad una lite con i familiari. Le ricerche si sono concluse intorno alle 5.30 con il ritrovamento della ragazza. In campo i vigili del fuoco di Gaifana, personale Tas del 115, il nucleo cinofili, le forze dell’ordine ed anche il sindaco di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, in prima linea.

Convinta da un vigile del fuoco

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è stato un uomo del 115 a riuscire a mettersi in contatto telefonico con la 16enne e, dopo diversi tentativi messi in atto con umanità e pazienza, è riuscito a convincerla a fare ritorno a casa.