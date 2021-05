Nocera Umbra, punto vaccinazioni attivato al palasport

A Nocera Umbra è operativo il punto vaccinazioni Covid -19 allestito nel palazzetto dello sport. Come annunciato dal sindaco Giovanni Bontempi nei giorni scorsi, il punto è a disposizione dei medici del territorio che si alterneranno per la vaccinazione. Al momento sono circa 50 le persone che hanno usufruito del servizio dopo l’attivazione avvenuta sabato scorso. Il primo cittadino ha spiegato che le norme previste e gli spazi allestiti, nell’attuazione dei lavori di adeguamento che sono stati svolti al fine di poter ospitare l’attività di vaccinazione, serviranno anche per le prossime settimane quando arriveranno altre dosi a disposizioni dei nocerini.

Nelle ultime 24 ore 8 nuovi casi

All’interno del palazzetto è stato abilitato un percorso per accogliere a scaglioni, senza creare assembramenti e con sedie distanziate, le persone convocate. «Ringrazio il personale del Comune, la Croce rossa che con una ambulanza è sul posto – dice il sindaco, che ha seguito direttamente l’organizzazione – il gruppo comunale della Protezione civile e tutti coloro che ci stanno aiutando per ospitare questo servizio, che si sta svolgendo in totale sicurezza seguendo tutte le normative». La richiesta di un punto di vaccinazione, era stata ufficialmente fatta dal gruppo di minoranza in consiglio comunale. «Siamo grati – spiega il consigliere comunale del gruppo di minoranza Rivoluzionati, Annamaria Cacciamani – che la nostra richiesta sia stata accolta. Anche a Nocera, così come in altri comuni, i cittadini hanno finalmente un punto vaccinale e speriamo che nei prossimi giorni arrivino altre dosi di vaccino». Nel frattempo sono 8 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore e comunicati dalla Usl. Sono stati attivate tutte le indagini epidemiologiche e tutti i monitoraggi necessari previsti per queste situazioni. Si tratterebbe di un nucleo familiare, casi isolati a domicilio e un ricovero ospedaliero. Tutti, secondo quanto riferito, si trovano in buone condizioni. L’invito di Bontempi è di mantenere alta l’attenzione usando tutti gli accorgimenti necessari per evitare il contagio perché il virus, anche se la situazione attuale sta migliorando, è ancora presente e insidioso.