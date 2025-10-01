Una donna di 35 anni originaria della Romania, domiciliata a Roma, è stata arrestata dai carabinieri del comando stazione di Nocera Umbra per furto con strappo ai danni di un 57enne. I fatti sono accaduti nella zona di Gaifana dove la 35enne ha avvicinato l’uomo, fingendo di conoscerlo: lo ha abbracciato e poi, con gesto rapido, gli ha strappato dal collo la collana d’oro del valore di circa 1.500 euro. Immediata la fuga ma l’allarme lanciato dalla vittima al 112 ha consentito di rintracciare la responsabile a breve distanza dal luogo del fatto. Peraltro nell’allontanarsi a piedi la 35enne ha perso la collana, poi recuperata e restituita al proprietario. Alla fine la donna è stata arrestata in flagrante con successivo divieto di dimora in Umbria imposto dal giudice.