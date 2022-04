Non gradiscono la fidanzata del figlio: lite e arriva la polizia

Si è presentato a casa con la fidanzata e i genitori non hanno gradito. Ne è nata una violenta lite che ha portato all’intervento della polizia di Stato. Il fatto è accaduto a Spoleto.

La ricostruzione

«Da quanto riferito dalla madre del ragazzo – riporta una nota della questura -, al disappunto mostrato dai genitori alla presenza della compagna del figlio, il giovane sarebbe andato in escandescenza, prendendo a calci una porta e lanciando una tazzina da caffè a terra. I genitori, allarmati, temendo che la situazione potesse degenerare, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il giovane, a quel punto, si è allontanato in compagnia della fidanzata».

Situazione di nuovo tranquilla

Giunti sul posto, i poliziotti non hanno trovato il figlio della donna che, sentita dagli agenti, ha confermato quanto dichiarato alla sala operativa. «Constatato che i genitori non necessitavano di cure e che la situazione era tranquilla – conclude la polizia di Stato – gli agenti hanno informato la madre della possibilità di rivolgersi ad apposite strutture specializzate come i centri antiviolenza, invitandola a richiamare il numero di emergenza in caso di bisogno».