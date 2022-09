Non si ferma all’alt perché la patente le è stata ritirata a luglio. Poi offende e minaccia i militari: nei guai

L’alt è scattato in piazza del Fanello a Ciconia (Orvieto) ma lei – 35enne già nota alle forze dell’ordine – ha evitato di fermarsi all’ordine dei carabinieri del Nor di Orvieto. Ed è fuggita in auto.

L’inseguimento è durato poco – circa 3 chilometri – e alla fine la 35enne è stata bloccata. Dagli accertamenti è emerso che non aveva la patente perché le era stata ritirata lo scorso luglio. Da qui la decisione di evitare, inutilmente, il controllo dei militari. Contro i quali si è pure scagliata con offese e minacce. Scontata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre alla sanzione amministrativa per la violazione del Codice della Strada. Contestualmente l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.