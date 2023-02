Non solo podismo a Terni: festa per 400 bambini per il trofeo SantOvalentino

Una domenica caratterizzata non solo dalla Maratona di San Valentino a Terni. Fuori dal centro, a borgo Rivo, è stata grande festa per circa 400 bambini/e grazie alla XIII edizione del trofeo SantOvalentino, organizzato dal Terni Rugby – in collaborazione con il CLT – in via del Cardellino con la partecipazione di undici società provenienti dal centro Italia.

Squadre anche da Roma

Quattro le categorie impegnate: under 7, 9, 11 e 13. Una manifestazione ormai consolidata negli anni di attività del Terni Rugby per una giornata di sport caratterizzata dai valori tipici della palla ovale: «Siamo alla 13° edizione – le parole del presidente della società, Fabrizio Campana – e abbiamo superato quota 400 atleti. Ci sono squadre che vengono da Roma, Fiumicino, Perugia, Monterotondo, Foligno e così via. Una giornata di divertimento come nello spirito del minirugby con i genitori che partecipano come sempre con grande entusiasmo. Siamo contenti di questa giornata e di come sia andato il torneo, per il divertimento di tutti, grandi e piccini. Speriamo di ripeterci l’anno prossimo». Soddisfatto anche Luca Giglio, il direttore tecnico rossoverde: «Ci tenevamo a fare bene quest’anno, abbiamo incrementato i numeri rispetto al passato. Un bellissimo quadro fatto di tanti suoni e colori, una bellissima festa sul campo e sugli spalti. Ed è questa la cosa principale nel rugby: stare bene insieme e divertirsi». Sponda CLT è il numero uno Giovanni Scordo ad esporsi: «Questa passione ed il suo obiettivo sono riconosciute come proprie dal Circolo Lavoratori Terni. Condividiamo l’obiettivo di far crescere sempre più la partecipazione al rugby, uno sport bellissimo e amato da tantissime giovani atlete e giovani atleti come dimostrato dalle presenze di oggi che premiano la passione e l’impegno del Terni Rugby e la consolidata collaborazione con il Circolo Lavoratori Terni iniziata introducendo il mini rugby tra le attività ludico sportive dei nostri campus estivi al circolo di via Muratori». Le vittorie sono andate ai Falchi Monterotondo (under 7 e 9), Fiumicino (under 11) e Appia (under 13).