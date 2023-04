Non solo guai a Terni: si va al Tar per il servizio tesoreria di ospedali e Usl

di S.F.

Unicredit ed il servizio di tesoreria in Umbria, c’è qualcosa che evidentemente non deve andare per il verso giusto. Dopo il caos in salsa ternana – in settimana si verificherà se è arrivata qualche offerta a palazzo Spada dopo le numerose procedure deserte -, ecco che si va al Tar Umbria dopo l’esclusione dalla procedura avviata da PuntoZero: riguarda l’affidamento del servizio inerenti al nodo dei pagamenti spc occorrenti alle aziende sanitarie e ospedaliere della regione, nonché del lavoro per il ritiro, trasporto, contazione e deposito di contanti/valori ritirati presso le sedi Cup. Si parla di un importo quinquennale a base di gara dal valore di oltre 1 milioni di euro, suddiviso in cinque lotti. Bene, cosa è successo? PuntoZero ha ammesso Intesa Sanpaolo e Vigilanza Umbra Mondialpol spa, escludendo invece Unicredit. Risultato? Venerdì 31 marzo è stato depositato il ricorso con istanza cautelare. Verrà trattata tra due settimane.