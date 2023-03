Non solo Terni. Anche a Montefranco ecco il palasport: c’è la gara

di S.F.

Non solo a Terni si punta sul palasport, ormai giunto nella fase finale della realizzazione. C’è anche un altro Comune del territorio che a stretto giro avrà a disposizione una nuova struttura, utile per la pratica di calcio a 5, pallavolo e basket fino al livello silver: si tratta di Montefranco. La Provincia ha pubblicato il bando per l’esecuzione dei lavori da oltre mezzo milione di euro. Il progettista è il geometra Riccardo Trotti.

Obiettivi e sport

Tutto ciò è possibile grazie al bando ‘Sport e periferie’ legato a misure urgenti per interventi nel territorio. A livello tecnico il lavoro è denominato ‘Creazione di un palazzetto dello sport a completamento funzionale dell’impianto sportivo comunale nella frazione di Monzano’. Gli obiettivi? «Realizzare un impianto dalle notevoli caratteristiche qualitative e dai ‘grandi numeri’ che possa divenire riferimento nel contesto territoriale comunale e su scala regionale; realizzare un impianto flessibile – si legge nel fascicolo – per ospitare anche manifestazioni turistiche, culturali e di altro genere oltre che attività sportive propriamente dette; perseguire la riqualificazione urbana particolare e generale in funzione del contesto specifico e allo stesso tempo dell’area vasta di riferimento sovracomunale rispetto ai grandi centri di interesse metropolitano quali Roma, l’alto Lazio il capoluogo regionale». La sala principale avrà dimensioni idonee per contenere circa 200 spettatori, vale a dire l’autorizzazione massima ottenuta finora. Ci saranno inoltre nuovi spogliatoi esclusivamente per il nuovo palazzetto. Il Coni regionale ha già dato l’ok per pallavolo, calcio a 5 e basket. Nel documento viene specificato che sarà prevista la possibilità di praticarci anche pallamano, ginnastica, tennis, arti marziali, pugilato e scherma, seppur in modo non agonistico rispetto ai tre sport citati in precedenza.

Il contesto

In merito alle scelte metriche, viene messo in evidenza che la «copertura curva sarà realizzata con doppio telo in Pvc, il cui colore verrà scelto nella fase esecutiva per la miglior armonizzazione con il contesto, dall’alto valore paesaggistico ed ambientale; e internamente con pavimentazione sportiva avente caratteristiche rispondenti alle varie discipline che vi si svolgeranno. Il campo polivalente coperto che si intende realizzare, delle dimensioni nette in pianta di 38×25 metri (per un totale di circa 950 mq di superficie coperta) e con un’altezza netta al colmo di 10 metri circa, si inquadra fra gli impianti sportivi agonistici». La struttura portante sarà costituita da sette archi in legno lamellare. L’importo dei lavori per l’appalto è di 540.972 euro – il quadro economico complessivo è invece di 695 mila euro – e la scadenza per farsi avanti è fissata al 31 marzo.