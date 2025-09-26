di Giovanni Cardarello

Alle 7.40 di domenica 30 ottobre 2016 la terra in Umbria, e in tutto il Centro Italia, ha tremato forte, fortissimo. Talmente forte da generare danni importanti. Per fortuna non si registrano vittime ma si acuisce una situazione già piuttosto grave derivante dai terremoti del 24 agosto e del 26 ottobre dello stesso anno. Da rilevare che la scossa del 30 ottobre è la seconda più potente, dopo quella che colpì Irpinia e Basilicata nel 1980, della storia italiana.

Il terremoto del 30 ottobre 2016 passa tristemente alla storia anche come il terremoto che danneggia gravemente la basilia di San Benedetto a Norcia. La basilica che, secondo la tradizione, sorge sul luogo che fu la casa natale dei santi gemelli Benedetto e Scolastica. I danni furono imponenti. Gran parte dell’edificio crolla, restano in piedi soltanto la facciata medievale, l’abside e parte delle navate, sebbene gravemente danneggiate. Il crollo delle sovrastrutture e della pavimentazione della basilica causa lo sfondamento di parte della volta della sottostante cripta, l’ambiente ritenuto il luogo di nascita dei santi gemelli. Cinque altari su sei sono completamente distrutti e numerose opere d’arte vanno perdute. Tuttavia, l’apertura delle murature ha anche rivelato alcuni affreschi che erano rimasti nascosti per secoli.

Immediatamente dopo il sisma, vengono avviate complesse operazioni per la messa in sicurezza della facciata superstite, considerata un simbolo – San Benedetto peraltro è patrono d’Europa – e per il recupero delle macerie e delle opere d’arte. E subito dopo sono partiti i lavori di ricostruzione che, come comunica in una nota la diocesi Spoleto-Norcia, tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre 2025, a nove anni esatti dal sisma, permetteranno alla Basilica di San Benedetto di riaprire al culto. Numerosi gli eventi che anticiperanno la riapertura: giovedì 30 ottobre alle ore 16.30, presso il Digipass a Norcia, ci sarà la presentazione dei lavori di ricostruzione della basilica. Venerdì 31, alle ore 16.30 l’arcivescovo Renato Boccardo presiederà la solenne concelebrazione eucaristica di dedicazione della basilica.

I giorni precedenti saranno in programma altri eventi, sia religiosi che civili che saranno presentati martedì 7 ottobre, alle ore 11.30, presso il Salone d’Onore di palazzo Donini, a Perugia. Lì si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma della riapertura della basilica, alla quale interverranno la presidente della giunta regionale Stefania Proietti, l’arcivescovo e presidente della Conferenza episcopale umbra Renato Boccardo, il commissario straordinario di Governo alla ricostruzione Guido Castelli, il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera e un rappresentate di ENI.