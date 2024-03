Norcia, abuso d’ufficio: chiesta assoluzione per Alemanno. «Mi ricandido sindaco»

La condanna in primo grado da parte del tribunale di Spoleto – un anno e dieci mesi di reclusione – era arrivata nel maggio del 2023 per le ipotesi di abuso d’ufficio e falso, in relazione alla vicenda della ‘casetta’ della pro loco di Norcia. Ora per l’ex sindaco di Norcia Nicola Alemanno, sospeso dopo quella sentenza in base alla legge Severino, è arrivata la richiesta di assoluzione per l’ipotesi di abuso d’ufficio – di contro è stata chiesta la conferma per l’ipotesi di falso – da parte della procura generale presso la Corte d’Appello di Perugia. La prossima udienza si terrà il 21 maggio e lì emergerà la decisione della Corte. Intanto all’Ansa, lo stesso Alemanno si è detto pronto a correre di nuovo per la poltrona di sindaco di Norcia – sarebbe la terza volta consecutiva -, certamente rinfrancato dalla concreta possibilità di essere assolto per l’abuso d’ufficio, reato che ne aveva comportato la sospensione dalla carica di primo cittadino.

Condividi questo articolo su