Norcia, c’è una data per la Basilica di San Benedetto

Messa in sicurezza lo scorso novembre, poco dopo il quarto anniversario della grande scossa che la buttò giù, la Basilica di San Benedetto di Norcia potrebbe veder cominciare i lavori in concomitanza con il quinto anniversario. Secondo il sindaco Nicola Alemanno, è tutto pronto e – si spera – già a fine estate potrà essere installata la gru.

Le ordinanze: 160 milioni di finanziamenti

La notizia è emersa nell’ambito di una conferenza stampa, tenuta in modalità on line, per presentare le ordinanze speciali emanate dal Commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, per Norcia, Preci e Cascia: presenti, oltre al commissario, i sindaci dei tre comuni e la governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei. Disponibili 160 milioni di finanziamenti

I tempi

Le gare per le opere pubbliche – ospedali, strade, scuole – verranno espletate fra gennaio e marzo. Mentre per Castelluccio si punterà ad una progettazione unica, con incarico da affidare ai primi di ottobre.

Emanati i decreti per oltre il 60% degli interventi

«A ciò si aggiunga che sono stati già emanati i decreti per il 78% degli interventi sulla ricostruzione leggera e per il 63% degli interventi sulla ricostruzione pesante – ha detto il responsabile regionale Nodessi – contiamo entro circa due anni e mezzo di riavere, dove era e come era, l’Abbazia di Sant’Eutizio a Preci, mentre i lavori della Basilica di San Benedetto sono già iniziati. Concludo ringraziando il Commissario straordinario per la sua volontà di destinare ai 51 plessi scolastici da noi individuati fuori dal cratere circa 270 milioni di euro del Piano di rilancio per il Centro Italia».

Tesei: «Attenzione agli ospedali»

«Abbiamo chiesto – ha sottolineato la presidente Tesei – che fossero destinate risorse aggiuntive per l’ospedale di Norcia e per quello di Cascia: il totale sarà di quasi 20 milioni contro i 14 che erano stati precedentemente stanziati». Per la precisione: 9,4 milioni per Norcia, 9,5 per Cascia.