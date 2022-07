Norcia: ciclista cade e viene soccorso. Ricoverato a Perugia

Un ciclista 59enne è rimasto seriamente ferito martedì mattina – l’intervento è scattato intorno alle ore 11 – lungo un sentiero nella zona dei monti Sibillini, a Norcia, ed è stato soccorso dai vigili del fuoco, dal Sasu e dagli operatori del 118. L’uomo è stato raggiunto e trasportato fino alla piana di Castelluccio dove l’elicottero dei vigili del fuoco alzatosi di Arezzo, lo ha trasportato all’ospedale di Perugia in ‘codice rosso’. Secondo quanto riferito dal comando provinciale di Perugia del 115, il ciclista ha riportato diversi traumi, anche alla testa. Una volta giunto al pronto soccorso, è stato medicato e trattenuto in osservazione presso il reparto di chirurgia: non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Norcia per i rilievi del caso.

