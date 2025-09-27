Una serata all’insegna della scienza, dell’innovazione e della curiosità: così si potrebbe riassumere l’esperienza vissuta venerdì da due studenti ternani, Gaia Collazzoni e Gabriele Neroni, che in occasione di ‘Sharper – La notte europea dei ricercatori‘, hanno avuto l’opportunità di visitare la sede dell’Agenzia spaziale italiana a Roma. I due giovani hanno partecipato con entusiasmo all’evento promosso dall’ASI che ogni anno apre le porte al pubblico per mostrare da vicino il lavoro di scienziati, ingegneri e tecnologi impegnati nello studio dello spazio.

Guidati da ricercatori esperti, hanno visitato i laboratori, assistito a dimostrazioni interattive e ascoltato con attenzione le spiegazioni su satelliti, missioni spaziali e progetti in collaborazione con l’ESA e altre agenzie internazionali. L’interesse e la curiosità dei giovani visitatori non sono passati inosservati: domande, riflessioni e voglia di capire hanno caratterizzato tutta la visita. «È stata un’esperienza emozionante», dicono entrambi. ‘Sharper – La notte europea dei ricercatori’ si conferma così un’occasione preziosa per stimolare nei più giovani la passione per la scienza e trasmettere il valore della ricerca come motore di progresso, innovazione e responsabilità.

